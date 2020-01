WRC-isad, ärge tehke võidusõidusarja viga!

Tellijale

Nagu ütles M-Spordi tiimipealik Richard Millener mullu Rootsi rallil, vajab MM-sari loodussõbralikumaid masinaid, sest autosport ja -tootjad liiguvad selles suunas. Tuleb ju meeles pidada, et ralli kõrgeim võistlus on tehastele suures osas turundushoovaks. Milleks reklaamida üht tehnoloogiat, kui tööstus liigub teises suunas.

Rahvusvahelise Autoliidu (FIA)rallibossid on avaldanud lootust, et uus ajajärk tekitab rohkem tehasetiime. Kui uskuda Jaapani meediat, kaalub Subaru liitumist väga tõsiselt ning see valmistab vaid rõõmu.