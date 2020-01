Haigla remondiga haihtus kunstiteos

Tellijale

Selle kuu alguses sai kunstnik Urve Dzidzaria teada, et Nõmmel Lõuna tänaval asuvas haiglahoones on üle värvitud tema 1994. aastal valminud 18 ruutmeetri suurune fresko.

«Ma sain sellest teada alles 3. jaanuaril ja käisin ise kohapeal vaatamas. Mida ei olnud, see oli minu fresko. 2014. või 2015. aastal oli see täitsa olemas. Nüüd on ainult hall sein,» ütles Dzidzaria.