Taavi Madiberk: Eesti suurim ärivõimalus pärast internetirevolutsiooni

Euroopa Komisjon kuulutas 15. jaanuaril välja Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava, mille kogumaht ulatub ühe triljoni euroni. Üleminek süsinikuneutraalsusele on meie aja suurim ülesanne, kuid tavapäraselt nähakse seda kuluna, mis avaldab meie majandusele lisasurvet. Ettevõtjana arvan, et peaksime nii Euroopas kui Eestis seda mõtteviisi muutma. Võitlus kliimamuutuste vastu kujutab endast suurimat ärivõimalust pärast internetirevolutsiooni.

Enne kliimamuutuse juurde jõudmist tuleb mõned asjad selgeks teha.

Esiteks: mõttetu on vaielda, kas ja mil määral on kliimamuutused tinginud inimeste tegevus. Ainuke oluline tahk on tõdemus, et just inimeste tegevus võib võitluses kliimamuutuste vastu tulemusi anda.

Teiseks: ei tasu isegi mitte kahelda, et võitluses kliimamuutuste vastu ei ole ükski lahendus keskkonna mõttes kestlik, kui see ei ole pikema aja peale ka majanduslikult kestlik.

Kolmandaks: innovatsioon on otse kohustuslik. Sest nagu on öelnud Bill Gates: me võime osta kokku vana tehnikat palju aga tahame, kuid see ei lahenda kuidagi kliimamuutuste probleemi.