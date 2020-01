Tellijale

Täiskasvanud inimese vastutus on mõelda sellegi peale, kas ennast või oma suhteid tasuks parandada ning ka tegutseda selles suunas. Kui keegi on loomult tulipea, saab ta õppida oma impulsiivsust paremini haldama, ning on tema otsus ja vastutus, kas ta võtab selle teekonna ette või mitte. Kui kellelgi on lapsepõlvest kaasas taak, mis kipub läbisaamist teistega mürgiseks tegema, on võimalik õppida sellega rahu tegema ja sellest ehk kunagi lahtigi laskma.