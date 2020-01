Aimar Altosaar: ükski alandamine ei too kodurahu lähemale

Tellijale

Vägivallal on palju nägusid, füüsiline on selle brutaalseim vorm, kuid haiget saab teha ka sõnade ja käitumisega, mis toovad peresisestele lahinguväljadele võrreldavate partneritena ka naised ja füüsiliselt nõrgemaks jäänud vanad. Teist inimest saab alandada, muuta vaimselt nõrgaks ja tahetuks ka teda otseselt puutumata. Kindlasti ei ole õigustatud kuitahes valusat sõnasõda püüda lõpetada hoopidega, kuid ka sõnadega ründajad peaksid arvestama, et nende rünnak ei too rahu majja, vaid külvab seemneid järgmiseks tüliks.