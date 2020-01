Tellijale

Kuna umbes 80 protsenti vägivallaohvritest on naised, on Istanbuli konventsioon suunatud peamiselt naistevastase vägivalla ennetamisele ja tõkestamisele. See aga ei tähenda, et vägivalla ohvriks langenud meestel ei ole võimalik saada abi või et neid ei käsitleta ohvritena. Kõik ohvrid on võrdsed ja vajavad võrdselt kaitset. Ent ärgu lugejad pahandagu, kui käesolevas kirjutises räägitakse enam naisohvritest – neid on lihtsalt statistiliselt palju rohkem.