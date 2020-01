Globaalse eliidi kokteilipidu sai 50

Davosi paigutatud 5000 sõduri seas on ka linnaruumi hajutatud snaiprid. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

Kuigi Davosis toimuvat Maailma Majandusfoorumit on kirjeldatud kui miljonäride kokteilipidu ja suguvõsakokkutulekut inimestele, kes on maailma tuksi keeranud – nii on kirjeldanud väljaande Time ajakirjanik Anand Giridharadas –, lubab tänavu 50 aasta juubelit tähistav üritus olla nüüd vastutustundlikum kui kunagi varem.