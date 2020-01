Tellijale

Eelmise nädala lõpus tunnistas Hans H. Luige suuromanduses olev börsifirma Ekspress Grupp, et kaalub Õhtulehe Kirjastuse müüki. Tõenäoliseks ostjaks peetakse USA päritolu investeerimisfondi Providence Equity Partners, mis juba on Eestis näiteks telekanali TV3 omanik.

Tegu oleks loogilise käiguga, sest fondil on mitmesugused meelelahutuskanalid kogu Baltikumis ning ta on pidevalt ja süsteemselt oma haaret laiendanud. Samasuguse suunitlusega platvormid loovad kasvupotentsiaali, mida investorid sihivadki. Küll aga tekib küsimus, miks on Ekspress valmis kasumlikust ärist loobuma.