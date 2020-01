EKP uus juht plaanib suuri strateegilisi muudatusi

Tellijale

Arutamisele tuleb hulk küsimusi, aga neist kõige olulisem on ilmselt praeguse inflatsioonieesmärgi, mis praegu on keskpikas perspektiivis veidi alla kahe protsendi ja mida arutati viimati 17 aastat tagasi, võimalik ülevaatamine.

Küsimuse üle, kas keskpanga inflatsioonieesmärk peaks olema kaks protsenti või võiks see olla ka madalam, on arutletud juba pikemat aega. Üks prominentsem küsimuse tõstataja on Soome Panga president ja endine Euroopa Komisjoni rahandusvolinik Olli Rehn.