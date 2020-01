Tellijale

Postimehe toimetus otsustas, et 2019. aasta inimese tiitlit väärib suurfilmi «Tõde ja õigus» režissöör ja stsenarist Tanel Toom. Toom lisas, et koos temaga väärib tunnustust terve filmi meeskond.

See tuli mulle suure üllatusena, loomulikult ei osanud ma seda oodata. Igasugune tunnustus on ju tore, aga... Kujutasin ette, et aasta inimeseks võiks saada mõni teadlane, kirurg või tuletõrjuja või keegi, kes teeb rohkem mingit päris asja või on ühiskonnale kasulikum.