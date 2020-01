Sel aastal on soojakraade olnud tavapäratult pikalt, mis on taimed segadusse ajanud. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kuraator Ülle Reier selgitab, et jaanuariks on tavaliselt taimede sügavpuhkus läbi, pungad valminud ja õitsemiseks on vaja veel vaid sooja ilma. Ometi märgati Tartus esimest nurmenukku, mis peaks õitsema hakkama mais. Nii varajane õitsemine on üsna mõttetu, sest tolmeldajaid veel pole ja vilju ei teki.Tuleb vaid arvestada võimalusega, et kevadel on õitsemist vähem, juhul kui külm talv jääbki tulemata.