Tellijale

Kõige stabiilsemad on olnud TTÜ ja uuesti kõrgemasse seltskonda jõudnud Rakvere Tarvas. Kui Virumaa esindusklubi mõni aasta tagasi, enne meistrisarjast lahkumist muutus Andres Sõbra käe all tõeliseks välismängijate karusselliks, siis tänavu on tiimis toimunud ainult üks, põhimõtteliselt juba hooaja eel teada olnud muudatus. Rain Veideman sai Itaalia esiliigast taas pakkumise ja esindab nüüd teist kuud Rooma Eurobasketi värve. Kenasti püsivad satsis ameeriklased Thomas Hamilton ja Devin Lee Harris.