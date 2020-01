Aastate eest kasutatud taimemürkide jäägid on endiselt kaevuvees

Tellijale

Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroo juhtaja Priit Penu rääkis, et läinud aastal koguti 25 mullaproovi nii nitraaditundlikult alalt, Tartumaalt kui ka puu- ja köögiviljaaedadest.

Üks markantsemaid toimeaineid on näiteks trifluraliin, mis on aastaid keelatud umbrohutõrjevahendi toimeaine (vt täpsemalt infoboksist), ent mille jälgi leidub veel 56% proovides. Või glüfosaadi laguprodukt AMPA, mida leidus 88% proovides. Tuli ka välja, et muldades leidus kokku 50 taimekaitsevahendi jääke.