Tihedas konkurentsis on mullusest meesaagist keeruline lahti saada

Kui palju Eestis mesilaste pidajaid on, ei tea täpselt keegi. Kuigi isegi hobimesinikel on kohustus oma mesilaspered PRIAs kirja panna, jätavad vähemalt pooled selle tegemata.

Ehkki paljud mesinikud on juba kõrges eas, pole karta, et mesinike koguarv kukkumas oleks, sest ala muutub järjest popimaks ja iga aastaga tuleb alustajaid juurde.

Eesti Meetootjate Ühenduse juhatuse liige Maarika Puusepp, kes peab koos abikaasaga Pärnumaal Uulus 150 perega mesilat, ütles, et see on väga teretulnud, et paljud tahavad mesilasi pidama hakata. Ent nende jaoks, kelle sissetulek sõltubki mesindusest, pole uute tulijate tulek just hea uudis.