Luunja kurgi hind langes märgatavalt 

Grüne Fee Eesti juhi Raivo Külasepa sõnul see aga nii ei jää. „Tavapärases turumajanduses on hinna kujundajaks nõudmise-pakkumise vahekord turul. Kuna tegemist on piiratud säilivusajaga tootega, ei saa seda lattu valmis toota, et siis nõudluse tekkides seda hiljem realiseerida. Samuti pole kasvuprotsessi võimalik aeglustada või peatada ning siis tulebki mängu toote hind, mis hinnalangetuse korral nõudlust kasvatab. Meie jaoks on mõjutaja ka maailmaturu hind, mis nende juures väiksemate kulutuste ja suuremate toetuste tõttu sealse omahinna meie juures tootmisest odavamaks teeb.

Nõnda tuleb ka meil ette aega, kus kurgi tootmise kulutused on suuremad kui toote müügist saadav tulu. Nagu igas teiseski äriühingus saab see olla vaid lühikest aega ja pikemas perioodis peab suutma tekkinud miinuse tagasi teenida, et jätkusuutlikkust tagada.