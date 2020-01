Kodumaist head köögivilja peaks tänavu jaguma

Tellijale

Kvaliteeti saab ainult kiita

Palusime nõuandeid, kuidas kodustest tingimustes hoida porgandit, kapsast ja teisi köögivilju. „Kui omakasvatatud köögivilju on rohkem kui ainult suvel tarbimiseks, on mitu võimalust neid värskelt säilitada. Porgandi, kaalikate, peetide, pastinaagi, selleri, kapsaste ja teiste köögiviljade hoidmiseks on väga paslik ­jahe kelder. Porgand säilib paremini ega kuiva ära, kui on kihiti pakitud puhta liiva või rabaturba sisse. Juurviljade kuivamist aitab vähendada õhuaukudega varustatud kilekott, kuid siis on parem kotisuu pisut lahti hoida,” andis asjatundja hüva nõu.