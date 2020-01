Skandaalid kukutavad kalahinda

Tellijale

Kalatalu Härjanurmes müügijuht Martin Liiv rääkis, et igal aastal on kala hinna kujunemine ennustamatu ja unikaalne. Teada on sesoonsusest tulenevad perioodid, kus tarbimine on suurem või väiksem. Teada pole, mida teeb ilmastik, mis toimub lokaalses ja maailma poliitikas või majanduses ega isegi seda, millise kuvandi loob meedia tarbijatele.