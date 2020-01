Lepiku talu eksperiment tõestab kanamunade kuudepikkust säilivust

Suur-sugusest kodulinnukarjast on rõõmu ka pere pisematel. FOTO: Moonika Luhamaa

Kui Moonika Luhamaa päeval kaerahelbeküpsiseid tegi, olid toormeks munad, mis ootasid söögiks saamist juba septembrist. Lepiku talus on sellest ajast saati kestnud eksperiment kodukanamunadega, et teada, kui kaua need süüa sünnivad.