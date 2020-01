10 nõuannet, kuidas vältida piiritüli

1. Mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piire. Sulle kuuluv maatükk asub looduses, selle piir on tähistatud piirimärkidega ja piirneb loodusobjektidega (kiviaed, oja, tee vms). Võta aeg ja mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piiri ja kas igas nurgas on säilinud piirimärk. Kui sinu maatükiga piirneb riigi- või vallamaantee, kas tead, kui kaugel tee teljest on sinu maatüki piir.

3. Otsi üles materjalid, mis sul oma maatüki kohta on, isegi kui oled kindel, et tead maa piiri täpselt. Aastakümneid vanad materjalid sind piiride tuvastamise juures ei aita. Aitavad maamõõtja või kohaliku omavalitsuse koostatud piiriprotokoll ja selle juurde koostatud skeem. Loe tähelepanelikult piiriprotokollis olevat piirikirjeldust ja võrdle seda oma teadmistega looduses oleva piiri kohta. Enne 1. juulit 2018 kehtima hakanud seadusemuudatusteni koostas maamõõtja lisaks piiriprotokollile katastriüksuse plaani. Praegu maamõõtja plaani enam ei koosta ning sinu katastriüksuse kuju ja piirimärkide paiknemise skeem on piiriprotokolliga ühes dokumendis.

5. Käi aeg-ajalt looduses piiritähiseid vaatamas. Võta pere kaasa ja tee korra aastas jalutuskäik oma maatüki ringpiiril. Kontrolli, kas piirimärgid on alles. Võimalusel korrasta neid. Tihti on põllu- või teeservas olevad piirimärgid kõveraks paindunud. Kui saad selle sirgeks nii, et selle asukoht ei muutu, siis tee seda. Kõige atraktiivsemad piiritähised on risti või auguga piirikivid. Puhasta need samblast ja prahist, et neid saaks eristada tavalistest kividest. Hea, kui su metsas olevatel piirimärkidel on ümber kupits (väike mullast kuhjatis ümber piirimärgi, et piirimärk eristuks kergemini ümbritsevast loodusest).