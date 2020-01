Mao- ja soolehädasid saab ravimtaimedega leevendada

Gastriidi vastu aitab Islandi samblik

Hommikul võiks esimene toit olla kaerahelbepuder, millele võib lisada linaseemneid. Alles siis kohv. Enne söömist ei tasu kohvi juua. Kes on teejooja, siis hommikul ärgates ja õhtul enne magamaminekut võib teha Islandi sambliku teed. Kuigi see on kibe, on toime hea, selles sisalduv lima kaitseb mao limaskesta ärrituste eest ja samas ravib. Võib lisada natuke tammekoort, põdrakanepit, kortslehte või hanijalalehti, kanarbikku. See on ka Karepa Ravimtaimeaia maotee koostis ja aidanud paljusid. Islandi sambliku asemel võib linaseemneid kasutada või altee lehti, õisi või juurt, ka kassinaeri lehti-õisi. Enamikul, kes maal elavad, on need taimed omast käest võtta.