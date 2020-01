Kevad südatalvises aias paneb aiaomaniku muretsema

Tellijale

„Hirm tuleb naha vahele,” ütles Saare-Tõrvaaugu aiandi peremees Harri Poom oma valdustes toimuva kohta. „Sadanud on nii palju ja kõik lainetab, eriti mures olen maguskirsipuude pärast, sest nende juurestik on eriti tundlik liigniiskuse ja õhupuuduse suhtes.”

Vändra kandis on sadanud nii palju, et savikas pinnas ei suuda vett enam vastu võtta. Poom meenutas, et ühel aastal, kui sügisel püsis paar nädalat vesi maguskirsside ümber, läks tal välja 13 puud. „Tänavu on sama oht, et puude juured lihtsalt lämbuvad. Kellel on vähegi võimalust puude alt seisev vesi ära lasta, tasub seda kindlasti teha,” soovitas ta.