Tundmatu 100 miljoni firma, mis teeb prügist aarde

Tellijale

«Siin korrusel luuakse suurim väärtus,» tutvustab Urvo Männamaa ruumi, kus paarkümmend inimest istub laua taga ja nokitseb süvenenult ekraanide, kiipide ja juhtmete kallal. Nad näevad iga päev vaeva, et anda uus elu arvutitele ja nutitelefonidele, mis on auto alla jäänud või rõdult alla kukkunud – ühesõnaga, lootusetult maha kantud.

Tartu külje all, Eesti Rahva Muuseumi naabruses töötav Replace OÜ on suutnud kõigest paari aastaga kasvada nullist Eesti kohta suureks ettevõtteks. Nad annavad tööd 300 inimesele ja kavatsevad teha tänavu sada miljonit eurot käivet. Nende laualt käib aastas läbi üle miljoni nutiseadme ja -tarviku. Nad on oma valdkonna suurim tegija Põhja-Euroopas. Kuidas on võimalik, et selline ettevõte on radari alt täiesti välja jäänud?