Kõik võitlusse halli vastu!

Suur hall vajub peale, tapab tuju ja tervist. Ilma valgeks võluda on raske, küll aga saab igaüks võtta enda tööks tuju parandamise. Ja see ei käi valgega – too on liialt lahja pill. Hall meie ümber on praegu nii hull, et appi tuleb võtta kõige vägevamad värvid!