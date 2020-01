Nädala plaat. Aeg luubis, gaas põhjas

Tellijale

«Empty Parks» sisaldab endas esmapilgul kaunikesti erinevaid poolusi: linn ja maa, mees ja naine, müra ja sulnidus, aeg luubis ja gaas põhjas. Samas ei saa öelda, et tegemist oleks üksteist absoluutselt välistavate vastanditega või dissoneerivate kontrastidega. Pigem on olukord vastupidine, kõigil neil on tänu paslikule mõtestamisele ja nutikale vormistamisele ühisosa. Üldine eeterlikkus ei mõju rammestavalt, kitarrimüra ei kurdista ega pane kuulaja kannatust proovile.