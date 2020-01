Tellijale

Eesti keel on huvitav keel, sest selles puudub tulevikuvorm. Võib-olla on see lihtsalt grammatiline seik, millel pole sügavamat tähendust. Aga kui lähtuda neist mõtlejatest, kelle arvates väljendab keel ka midagi olemuslikku seda kõneleva rahva kohta – on n-ö aken (sise)maailma –, võib selles muuhulgas näha vahest ka eestlastele osaks saanud ajaloo mõjusid. Meie ajalugu on olnud heitlik, vägivaldne ja toonud tihti kaasa turvatunde puudumise tuleviku puhul. Tulevik on olnud ootamatu ja muutlik nagu Eestimaa ilm.