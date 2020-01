Tellijale

Kui väidetavalt on kõik Eesti ja Läti klubid asjaga päri, siis soomlaste õuelt rõõmuhõiskeid esimese hooga ei kostnud. Ilmselt oskavad nad naabritest paremini kalkuleerida ja raha lugeda. Rovaniemist Jēkabpilsi annab ikka uhada, ja ehkki vastupidine teekond on sama pikk, tundub, et lätlastel on rehkendus veel tegemata.