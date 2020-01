Apteegireformi arutelud on vajunud talveunne 

Tellijale

Apteegireformi arutelud on jõudnud ummikusse, sest poliitikutel puudub üksmeel nii valitsuses kui ka riigikogus. Enamuse poolehoidu ei leia põhimõtteliselt ükski reformi puudutav ettepanek.

«Mulle tundub, et ükskõik, milline ettepanek täna lauale pannakse, riigikogu enamuse poolehoidu on väga raske leida,» sõnas sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond). Just tema eestvedamisel jõudis detsembris riigikogulaste ette eelnõu, mis reformi tühistanuks. Eelnõu hääletati aga maha ja nüüd ongi vaikus.