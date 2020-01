Miks esivegan Sandra Vungi-Pohlak jälle muna ja kala sööb?

Tellijale

«Mis juhtus? Kuidas siis nii? Miks ometi?» küsisid Sandra Vungi-Pohlaku (30) veganikokanduse andunud austajad läinud kevadel murelikult, hämmeldunult või lausa nördinult, kui levis kuuldus, et nende pikaaegne suur iidol ja eeskuju on veganlusest loobunud. Muidugi, oli ka parastajaid. Tema telefon oli lõpuks nii punane, et see tuli lukku panna ja number välja vahetada. Sotsiaalmeediast on ta end ammu välja lülitanud – see lihtsalt ammendas ennast, kuid e-postkasti potsatanud toetuskirjadest sai aru, et kusagil netiavarustes teema kees, oli halastamatut hukkamõistu ja parastamist.