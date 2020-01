Golf. Kaheksas. Esimene sõiduproov uue põlvkonna Golfiga

Volkswagen Golf on nüüd digiajastu auto. Ent kas vana hea Golf on alles?

Tellijale

Kaheksanda põlvkonna Golf tuleb ilmale huvitavatel aegadel. Jah, nagu kõlavat Hiina needus: et te elaksite huvitavatel aegadel! Autotööstusel on parasjagu käsil erakordselt huvitavad ajad. Ainus, mis selge, on see, et tulevik on segane. Väga segane.

Varasemate põlvede Golfid tõi Volkswagen turule kindla liidrina, õigustatud üleolekuga. Palun, siin on Golf. Parim. Inimesed rõõmustasid ja sõitsid. Golf on kogu aeg olnud omalaadne täiuslikkuse maamärk. Keskklassi autode ühine nimetaja, mida tervikuna polegi keegi osanud üle mängida. Ja mis siis nüüd? Väga lühidalt kokku võttes: poliitikud surusid autotootjad kahvlisse ning tulemuseks on elektriautode armaadad, mis nüüd kõik valmis hakkavad saama. Vähe sellest. Need tuleb ka maha müüa. Enamik läheb kaubaks küll Hiinas, aga osa jääb ka Euroopa kraesse.

Volkswagenit puudutab see kõik otseselt. Samal ajal kui kevadel esimesed Golfid tänavatele hakkavad jõudma, esitleb kontsern oma akuautot ID.3.