Raul Potisepp: Mart, osta elektriauto!

Tõsi on see, et elektriautode tootmine on üldjuhul energia- ja materjalimahukam kui sisepõlemismootoriga autode tootmine. Keskkonnasääst saavutatakse sõitmisega, kuna elektriauto ise ei paiska õhku heiteid. Heidelbergi energia- ja keskkonnauuringute instituudi uuringu andmetel võivad elektriautod olla linnakeskkonnas keskkonnasõbralikumad juba pärast 40 000 km läbimist. Peamiselt mõjutavad elektriautode keskkonnasõbralikkust kolm tegurit.

Esiteks, kus aku on toodetud ja milliseid materjale on kasutatud. Näiteks Hiina akud on keskkonnavaenulikumad kui Euroopas või Lõuna-Koreas toodetud. Igal aastal on akud aina keskkonnasõbralikumaks läinud ning nende tootmine muutub puhtamaks. Liitium-iooni akusid, mida täna peamiselt kasutatakse, on võimalik üle 90 protsendi ulatuses taastöödelda. Lisaks on aku eluiga võimalik pikendada – neid saab kasutada energiasalvestina näiteks üleliigse tuule- või päikeseelektri talletamiseks.