Tarun Gidwani: India võitleb iga hinge eest

Kui mõni juhtpositsioonil olev minister ütleks migrantidest rääkides, et «need sisseimbujad hävitavad termiitide kombel riiki», peaks see andma märku, et ajad on keerulised. 2019. aasta detsembris võeti Indias vastu seadus, mis sellist arusaama peegeldab. Seetõttu jäävad möödunud jõulud inimestele meelde kui tume aeg riigi ajaloos. Seni on seadust taunivates protestides surma saanud 26 inimest.