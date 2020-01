Nädala plaat. Seltskondlikuks kasutamiseks

Ramuel Tafenau on trummar ja plaadi autor, aga selle toormaterjal sündis peamiselt tema käe all hoopis klaveril ning trummisoolosid siit ei leia. Tema enda sõnul polnudki eesmärk näidata oma tehnilist üleolekut, vaid tunnetuslik kulgemine, ja seda võib ka kuulates tõdeda. Ta tunnistab, et trummaril on mõneti raske sedaviisi muusikat nooti panna. Ta on pigem piloot. Diskreetsus on voorus.