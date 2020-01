Kadastik on üks paljudest Euroopa Liidu tähtsusega elupaigatüüpidest, mille kaitseks on moodustatud Natura 2000 võrgustik. FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Riigikohtu lahend novembri lõpust selgitab, et ehitamine hoiualale ei pruugi olla välistatud isegi juhul, kui soovitakse ehitada looduskaitseliselt väärtuslikule osale hoiualast. Lahend on põhimõttelise tähtsusega, iseküsimus, kas see praktikas ehitamist lihtsamaks teeb.