Kontaveit dikteeris mängu ja sammus järgmisesse ringi

Agressiivsus maksis

Hispaanlanna murdis kohe avageimis Kontaveidi pallingu ning olgugi, et eestlanna suutis seisu 3:3 viigistada, oli Sorribes Tormol vastukäik varrukast võtta. Ta murdis veel kord eestlanna servi ja viigistas 6:4 setivõiduga mänguseisu.

Otsustav sett osutus Kontaveidi täielikuks sooloetenduseks. Ta sai oma servi uuesti tööle ning suutis edukalt ka vastase pallinguid tõrjuda. Viimases setis võitis Sorribes Tormo oma 11 esimesest servist ainult ühe (!), servigeimidest õnnestus hispaanlannal teenida kaks punkti. Nii sammuski Kontaveit 6:1 seti- ja 2:1 mänguvõiduga järgmisesse ringi. «Suutsin vastase viimases setis täielikult ära suruda ega lasknud tal meelepärast tennist mängida. See tõi ka võidu,» sõnas Kontaveit kokkuvõtvalt.

Vihm ja tuul

Kuigi hispaanlanna alistamiseks kulus tal tund ja 47 minutit, kestis matš vihmapauside tõttu tegelikult üle nelja tunni. Lisaks möllasid Melbourne’is tormituuled, mis tõid väljakutele tolmu, kuid eestlanna sõnul see tema mängule liialt ei mõjutanud.

«Ma nägin küll, et väljakul oli liiv või midagi sarnast, kuid see otseselt libedamaks olukorda ei teinud. Pigem segas tugev tuul, mis keerutas päris kõvasti, aga tingimused olid meil mõlemal võrdsed,» sõnas ta.

Järgmises ringis läheb meie esireket vastamisi maailma seitsmenda tennisisti Belinda Benciciga. Šveitslannaga pole Kontaveit varem jõudu katsunud. Mullu US Openil pidid nad küll omavahel kohtuma, kuid tallinlanna haigestumise tõttu sai Bencic loobumisvõidu.

«Ta on viimasel ajal hästi mänginud ja maailma esikümne mängija on alati raske vastane. Minul pole midagi kaotada ja võitmiseks pean oma parimat tennist näitama. Ta ajastab oma lööke hästi ja on kindlasti väga keeruline vastane,» sõnas Kontaveit enne duelli, mis toimub kõigi eelduste kohaselt ööl vastu laupäeva.