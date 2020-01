Tellijale

«Veenge [Prantsusmaa presidenti Emmanuel] Macroni, et aitab. Öelge talle, et ta tühistaks reformiplaani, muidu on teiega lõpp,» hoiatati raadiojaama RFI teatel rahandusminister Bruno Le Maire’ile ning riigihaldus- ja eelarveminister Gérald Darmaninile adresseeritud kirjas, millega oli kaasas kaks püssikuuli.