Märt-Matis Lill : Oleks vist tõesti mõistlik vaadata neid kahte konkurssi koos. Sest neist tulemustest kumab läbi meie muusikateatri olukord. Üks konkurss ja tema läbikukkumine pole iseenesest midagi traagilist. Küll aga on minu jaoks traagiline see, et ma ei näe korralikku, läbimõeldud, regulaarset eesti uue muusikateatri toimimist. Kõik, mis praegu on, on pigem juhuslik.

Ma saan nüüd tagantjärele aru, et see plaan oli ehk natuke liiga idealistlik. Aga samas leian, et selleks, et midagi realiseeruks, tulebki olla idealistlik. Kui me vaatame võrdluseks praegust sõnateatri maastikku Eestis, siis see on väga kirev ja mitmekülgne ning tegijatele põnevaid võimalusi pakkuv. Mul on väga kahju, et me ei näe sama asja muusikateatri puhul. Meie muusikateater vajaks väikest dopingusüsti. Ning Sakala 3 konkurss oli selleks ideaalne võimalus.