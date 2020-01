Priit Pullerits: lumehelbekesed tuleb panna pingeritta!

Tellijale

Kaheksakümmend noort inimest on võimalik hetkega haudvaikseks saada. Selleks ei pea nende ees peaaegu midagi tegemagi. Lihtsalt vajutad klaviatuuril ühele klahvile. Ja ennäe, auditooriumis jooksevadki nende nimed suures kirjas heledale ekraanile, igaühe nime ees number, kui mitmendal kohal ta õpitulemuste poolest asetseb, ja nime järel punktisumma, mille ta on semestri jooksul seni kodu- ja kontrolltööde eest kokku teeninud. Kõik otsivad huviga, kus nad pingereas paiknevad.

Nii käib see mul ülikoolis õppejõuna nädalast nädalasse. Mis siis, et pingeritta seadmist peetakse nüüdisajal justkui valeks. Ja mis siis, et isikuandmete kaitse sildi all on saamas vaat et tabuks inimese nime ja vanuse küsiminegi.