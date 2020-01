Peeter Espak: kõik inimesed ei ole võrdsed

Tellijale

Meie presidendiga Postimehes ilmunud aasalõpuintervjuus küsis ajakirjanik Holger Roonemaa Kersti Kaljulaidilt järgmist: „Kas nüüd, seitse kuud hiljem, on teil tunne, et see valitsus on ohtlik Eesti põhiseaduslikule korrale?“ President vastas: „Selles mõttes on, et nad seavad kahtluse alla põhiseaduse paragrahvi 12: kõik inimesed on võrdsed. Ma arvan, et ta on ka ohtlik meie julgeolekule.“