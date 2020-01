Elu uute kopsudega

Tellijale

Ta annab kätt. Paljakäsi. Olen tema blogist lugenud, et ta tervitab inimesi kättpidi vaid kinnastes. Terve eelmise talve käis ta poes ainult maski kandes, et mitte pisikuid üles korjata. Need on vaid mõned ettevaatusabinõud, mida tuleb hoolikalt jälgida.