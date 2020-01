Karin Niinas: sõnum pressiesindajale: massikommunikatsiooni ajastu sai läbi!

Tellijale

Meedia on harjunud suhtuma valitsuskommunikatsiooni kui poliitikute personaalsesse vahendisse oma isiklike eesmärkide saavutamisel, ent püüame mõelda seekord teisiti. Oleks küüniline käsitleda suhtekorraldust pelga manipuleerimise tööriistana. Ehk on viis, kuidas suudab valitsus informatsiooni oma tegevuste kohta rahvani viia, hoopis osa meie demokraatiast ja selle kestlikkusest. Kui inimesed ei tea või ei soovi teada, millega riik tegeleb, seisame tõsise probleemi ees, õigem oleks isegi öelda, et me juba oleme selle probleemi sees.