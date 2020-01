Unenäoline fantasmagooria Rooma motiivil

Tellijale

Otsingute keskmeks on üks linn salapärase kõrbega selle südames ning kõrbesse näib asja olevat ainult üksildastel uitajatel, pimeda juhiga sinisel bussil ja valgel tornil, mis sellel maastikul alati seisnud on. Lisaks kõikjale linna tungivale kõrbetolmule on seda kujutlusküllast ja salapärast maastikku vallutamas aga veel üht sorti tolm – vanade hauakambrite ja unustuse tolm, mille vastu liivgi on võimetu ja kuhu inimese jälg ei jää...