Lisandus kuuekümnendate põlvkonda

Tellijale

Kiin oli Karuksiga aastatel 2011–2014 kohtudes teda mitu korda selleks innustanud. Aga luuletaja ootamatu surm tuli vahele, nii et käsikirjalise pärandi korrastamise võttis enda peale Urve Karuksi tütar Linda Karuks.

2018. aastal Sirje Kiini koostatud ning juba eelmise aasta suvel ilmunud koondkogust leiame ühtede kaante vahelt kaks ainsana täismahus ilmunud luulekogu „Savi“ (1968) ning „Kodakondur“ (1976), lisaks uuemat luulet valikkogust „Laotusse lendama laukast“ (1992), ajakirjades Mana ja Tulimuld ilmunud luulet, aga ka suure hulga seni avaldamata luuletusi ning Karuksi ingliskeelseid omaluule tõlkeid.

Raamat on varustatud koostaja ulatusliku järelsõnaga. Saame teada, et 18. jaanuaril 1936 Tallinnas Eesti ohvitseri peres sündinud Urve (1943. aastal sai ta endale ka venna Ülo) põgenes 1944. aasta septembris koos ema, vanaema ja aastase vennaga Saksa armee poolt maha jäetud Eestist. Urve isa oli mõrvatud mõni nädal pärast poja sündi. Seitse aastat elati laagrielu Lääne-Saksamaal eri paikades. 1951 emigreeruti Kanadasse.

1955. aastal lõpetas tulevane luuletaja Torontos kolledži, järgmisel aastal abiellus aga vanemate teadmata tantsupeol kohatud Ergo Karuksiga, kellest hiljem sai tsiviilinsener. Sündisid poeg Alar (1958) ja tütar Linda (1960). Toronto ülikooli lõpetas Urve Karuks 1966. aastal magistrikraadiga sotsioloogias. 1970. aastate algul taastas Urve sidemed kodumaaga ning reisihimulised abikaasad külastasid toonast Nõukogude Eestit mitu korda, sõbrunedes mõnegi Kodu-Eesti kirjanikuga.

Need eluloolised seigad olgu siinkohal ära toodud üksnes põhjusel, et Karuksi puhul on jutt pagulasluuletajast, mitte siinsamas Eestis veel avastamata autorist. Põhjalik, paljude viidetega käsitlus „Urve Karuks, Lilithi järelkäija“ on ilmunud kriitik Arno Ojalt ajakirja Keel ja Kirjandus 2019. aasta oktoobrinumbris.

Siiski, see „avastamatus“, õieti taasavastamine, puudutab suuremat osa sõja järel Pagulas-Eestis, 1970. aastatel Välis-Eestiks laienenud ning täna Ulgu- või Suur-Eestina võetavas ruumis ilmunud loomingut. Meil on küll 800-leheküljeline ülevaade „Eesti kirjandusest paguluses XX sajandil“ (2008, toimetanud Piret Kruuspere), milles ka Õnne Kepi kirjutatud alapeatükk Urve Karuksist (lk 506–508), kuid Karuksi enda luule, nagu ka paljude-paljude teiste kirjanike loomingu lõimimine eesti kirjandusvälja on raskendatud vahetu retseptsiooni puudumise tõttu.