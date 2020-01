Vikerkaar loeb. Kes on 20. sajandi inimene?

Tellijale

See võrdlemisi populaarne ja mitmesse keelde tõlgitud sari sündis pooljuhuslikult. Nimelt tegi Itaalia kirjastus Laterza 1986. aastal ettepaneku tuntud prantsuse medievistile Jacques Le Goffile koostada üks raamat keskaja olulisematest sotsiaalsetest tüüpidest. Talle omase entusiasmiga haaras Le Goff pakkumisest kinni ja juba järgmisel aastal nägi üheteistkümne autori koostöös trükivalgust itaaliakeelne raamat „Keskaja inimene“.

Kirjastaja suureks üllatuseks sai teosele osaks suur menu, seda müüdi mõne esimese kuuga üle 30 000 eksemplari, lisaks tõlked paljudesse keeltesse. Edu laineharjal otsustas Laterza samas formaadis jätkata ja nii ilmusidki järgmistel aastatel koguteosed „Vana-Rooma inimene“ (1989), „Renessansiaja inimene“ (1989), „Vana-Egiptuse inimene“ (1990), „Vana-Kreeka inimene“ (1991) jne. Viimasena üllitati 1995. aastal „Romantismiaja inimene“. Paraku ei saatnud neid köiteid enam avateose menu, mis on ilmselt ka põhjus, miks sari tänapäevani välja ei jõudnud.

Sajandi lõpul otsustas saksa kirjastus Campus projekti omal algatusel lõpule viia ja nii ilmusid 1999. aastal kaks uut koguteost: „19. sajandi inimene“ ja „20. sajandi inimene“, mille mõlemad panid kokku Ute Frevert ja Heinz-Gerhard Haupt. Need kaks raamatut kuuluvad sarja siiski väga tinglikult, sest kuigi formaat on sama, on autorite ring ja lähenemine teemale sootuks teised.