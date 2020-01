Meie meretööstus säras Saksamaal

Tellijale

Alumiiniumist tööpaatide ehitaja, Saaremaa laevatehase Alunaut kuuemeetrine näidispaat osteti ära messi viiendal päeval. Alunaudi juht Mark Muru ütles, et Saksamaal viib tehinguni mitmeaastane järjepidev töö. Konservatiivsed sakslased käivad enne otsustamist mitu aastat messil kontrollimas, kas ettevõte on ikka olemas ja elujõuline. Muru sõnul on pidev osalemine Düsseldorfi messil andnud firmale tuntuse, mis aitab edukalt rahvusvahelistel tööpaadihangetel osaleda.