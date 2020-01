Tellijale

Juba aastaid on Tallinna Kaubamaja esimene, kes oma majandustulemused esitab, ning erand polnud ka see aruannete esitamise periood. Grupi neljanda kvartali kasum kasvas 22 protsenti, 14,06 miljoni euroni; käive kosus 5,6 protsenti, 192,6 miljoni euroni. Kvartalikasumi kasv on siiski põhiliselt raamatupidamislik. Alates eelmise aasta 1. jaanuarist võeti kasutusele uus rendikulude arvestus, mille tõttu kahanesid kulud 4,2 miljoni euro võrra, mis andiski kasumile nii suure kasvu.