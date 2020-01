KOHALIK VAADE. Maaturism pürgib Moldova kaubamärgiks

Tellijale

Viimase 15 aasta jooksul on just sellest kohast saanud maaturismi keskpunkt riigis, millel on palju pakkuda turistidele, kes otsivad puutumatut loodust ja rahulikku maaõhkkonda. Nii püütaksegi väikestes Moldova külades taaselustada traditsioone ja ligi meelitada järjest enam välisturiste.