Hiinast levima hakanud koroonaviirus on järjekordne näide sellest, et riiklikesse süsteemidesse ei ole võimalik kõiki ootamatusi sisse planeerida. Kui veel nädala alguses tundus, et mõne surmajuhtumiga lõppenud haigus ei pruugi laiemat vastust nõuda, siis eilseks oli teada, et Wuhani linn asus ehitama uut haiglat nakatunute raviks.