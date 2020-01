Veerpalu ja Tammjärv võivad Austrias kohtu ette minna

Tellijale

Loogiliselt võttes oleks järgmine samm süüdistuse esitamine ja kohtusse minek. Austria riigiprokuratuuri Innsbrucki osakonna kõne­isik Hansjörg Mayr ütles Postimehele, et eestlastele süüdistuse esitamine on ikka veel õhus. Ent asjaga seotud allikas on Postimehele vihjanud, et Austria prokuröridel on süüdistusakt juba ettevalmistamisel.