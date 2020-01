Karm olümpiakadalipp, kust tahaks läbi pugeda

Tellijale

Ootamatu vangerdus

Kuigi šansid on ahtakesed, on meie mehed oma hooaja üles ehitanud just toda turniiri silmas pidades. Kui siiani on duo kalendriaastale lähenenud robustselt ja mänginud neil võistlustel, mida pakutakse, siis tänavu valisid nad hoolega, kus mängida. «Jätame kevadel päris palju turniire ära, et ei läheks valiktsüklit mängima otse neljanädalaselt Aasia-tuurilt,» ütleb Tiisaar.