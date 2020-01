EMA galal võidutsesid enim Anna Kaneelina ja nublu

Muusikaauhindade võitjad selgitas välja Eesti Fonogrammitootjate Ühingu kokku kutsutud ligi 160-liikmeline žürii, mis koosneb eri muusikavaldkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest inimestest, kelle seas on nii artiste, fonogrammitootjaid, kontserdikorraldajaid, muusikaajakirjanikke, diskoreid kui ka artistide agentuure. Aasta artist selgus rahvahääletusel, mille korraldasid Elu24 ja Eesti Muusikaauhinnad.

Aasta ansambli ja aasta rock-albumi tiitli võitsid Põhja Konn, Estonian Cello Ensemble ja Vox Clamantis albumiga «Hetk. InSpereeritud Tüürist». Aasta klassikaalbumi preemia pälvis «Heino Eller. Sümfoonilised poeemid» (esitaja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts), aasta jazz-albumi preemia Kadri Voorandi «In Duo with Mihkel Mälgand», aasta etno/folk/rahvaliku albumina tunnustati Black Bread Gone Madi «Ayibobod», aasta elektroonikaalbumina Bert On Beatsi albumit «TEN» ning aasta metal-albumi tunnustuse sai Kannabinõia «3».